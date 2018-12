Cartierele Munteni și Podeni vor fi asfaltate din 2019!

PROMISIUNE Pe 12 decembrie au fost recepționați aproximativ 7 (șapte) km de canalizare din proiectul care este în derulare în cartierele Munteni și Podeni. Proiectul este realizat deja aproape 80%, urmând ca străzile canalizate să fie pregătite pentru a fi asfaltate, dipă cum a precizat, pe 28 decembrie, primarul Bârladului, Dumitru Boroș.

„Proiectul de canalizare se termină în 2019 și vom veni cu îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor din cartierele Podeni – Munteni. Chiar dacă unii au fost sceptici cu acest proiect, lucrările au mers bine. In legătură cu cele două cartiere, noi nu am stat. Am aici pe masă (foto) am adus studiile de fezabilitate pentru... citeste mai mult