Carti de identitate false, descoperite la controlul de frontiera

La sfarsitul sãptãmanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru a intra in tarã, conducand un microbuz, cetãteanul moldovean Nicolae C. in varsta de 41 de ani. În baza unei analize de risc pe linia migratiei ilegale, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit asupra persoanei si bagajelor sale, in urma cãruia au fost descoperite, in lenjeria intimã si intr-unul din bagaje, douã cãrti de identitate cu insemnele autoritãtilor romane, una avand... citeste mai mult