„Vanghelie n-a comis-o fata de PNL cum face Stavarache cu PSD in Bacau” Loviti sub centura de epistolele transmise de seful PNL in ultimele luni, pesedistii bacauani tac si-nghit. La umbra tacerii, insa, partidul a devenit un imens rezervor de...

Desteptarea Bacau, 1 Iulie 2011