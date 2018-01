PNL a realizat un bilanţ al guvernării PSD-ALDE. Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, ne spune: „Am făcut un bilanţ al primului an de guvernare al coaliţiei PSD-ALDE, pe care l-am numit Cartea Neagră a guvernării: 2017 – Un an pierdut pentru România. Bilanţul are multe minusuri, puţine realizări şi multe efecte negative asupra vieţii românilor. Şi-au asumat 724 de măsuri şi în primul an de guvernare au realizat 33”.

