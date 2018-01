Cartea Neagrã a Guvernãrii PSD, lansatã si la Vaslui

Sub motoul „2017 – un an pierdut pentru România. PSD dãuneazã grav românilor”, liberalii au publicat Cartea Neagrã a Guvernãrii PSD, prezentatã, ieri, de dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui. „Acest program de guvernare prevede, asumate de Guvernul PSD-ALDE, realizarea a 724 de mãsuri, însã, dupã un an de guvernare, nu au fost îndeplinite complet decât 5% dintre ele, respectiv 33 de mãsuri. Chiar si din acestea, unele sunt mãsuri mai degrabã institutionale, de înfiintare a unor agentii care, în loc sã scadã, sporesc gradul de birocratizare. Mai mult, 10 mãsuri cu impact major în bunãstarea... citeste mai mult