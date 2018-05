Inspectoratul de Politie Judetean Braila a demarat saptamana aceasta Campania "Cartea de vacanta, oferita cu drag de un politist", care se va derula in mediul rural al judetului Braila pana la sfarsitul acestui an scolar.

Apropierea vacantei de vara i-a determinat pe politistii braileni sa intensifice activitatile preventive in scolile din mediul rural pentru a-i invata pe copii cum se poate petrece vacanta mare in conditii de siguranta, fara sa le lipseasca joaca, veselia si bucuria copilariei.

