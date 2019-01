Carte de identitate falsa, gasita asupra unui barbat de 39 de ani

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit, ascunsa asupra unui cetatean din R. Moldova, o carte de identitate falsa care urma sa fie folosita in Cehia.

In data de 16 ianuarie 2019, in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru a intra in tara, ca pasager intr-un microbuz cu destinatia Cehia, cetateanul din R. Moldova, Marin P., in varsta de 39 de ani.

La controlul de frontiera, in momentul solicitarii documentelor de identitate politistii de frontiera au descoperit asupra barbatului, ascunsa si nedeclarata, o carte de identitate cu insemnele autoritatilor romane.

