Carte de identitate falsã, descoperitã la controlul de frontierã

Pe 18 aprilie, in jurul orei 14.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru a intra in tarã, ca pasager intr-un autoturism, cetãteanul moldovean Mihail M., in varsta de 44 de ani. În baza unei analize de risc pe linia migratiei ilegale, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit asupra persoanei si bagajelor sale, in urma cãruia a fost descoperitã, ascunsã si nedeclaratã, asupra lui Mihail M., o carte de identitate cu insemnele autoritãtilor romane, care avea imprimatã fotografia acestuia. Cu ocazia verificãrilor specifice... citeste mai mult