Carrefour lanseaza prima aplicatie de food dezvoltata de un retailer in Romania Carrefour Romania, lider in inovatie si tehnologie in retail, lanseaza, in premiera, Gurmandio, prima aplicatie mobila prin care utilizatorii isi pot comanda, simplu si rapid, preparatele preferate.

Aplicatia dezvoltata de Carrefour va fi disponibila, pentru inceput, in marile orase din Moldova, precum Botosani, Piatra-Neamt, Suceava, Iasi si Galati, dar si pentru locuitorii din Targu Jiu.

In comunicatul emis pe aceasta tema, reprezentantii Carrefour Romania spun ca: "In prezent, in aplicatie, este listata zona de gastronomie a... citeste mai mult

