Vineri, 20 Aprilie, 08:44

Caroline Wozniacki (27 de ani, 2 WTA) e pregătită pentru sezonul de zgură și trimite un mesaj arogant către rivalele din circuit.

"Nu consider că e mare diferenţa dacă sunt numărul 1 sau numărul 2, pentru că am câştigat în Australia, iar celelalte jucătoare ştiu cine a câștigat ultimul turneu de Mare Șlem.

Am o ţintă pe spate şi eu sunt jucătoarea de învins. Îmi place faptul că voi ataca Roland Garros fără presiune. Simt că nu este nicio specialistă pe zgură în acest moment în