• Fondatorii Hope and Homes for Children au integrat 100.000 de copii instituționalizaţi din România în case de tip familial • Comunitatea băimăreană a fost gazdă primitoare pentru Caroline şi Mark Cook, fondatori ai Fundaţiei Hope and Homes for Children, reformatori ai sistemelor instituţionalizate de îngrijire a copilului, închizând orfelinatele şi mutând copiii în servicii de îngrijire bazate pe ideea de familie. Astfel, celor doi le-a fost conferit titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Baia Mare, distincţia fiind oferită în urma hotărârii... citeste mai mult