♦ Inflaţia a crescut în februarie cu 4,7% şi niciun economist nu o vede la sub 3,5% la finalul anului.

Preţurile la carnea de vacă, unt, mălai, pâine, ulei, făină, peşte şi lapte de vacă au crescut cu 0,3-0,5% şi în ianuarie şi în februarie 2018, în mod generalizat, evoluţia ridicând un mare semn de întrebare asupra puterii comer­cianţilor şi producătorilor de alimente de a majora preţurile imperce­p­tibil în fiecare lună, în condiţiile creşterii salariilor nete cu 8-10% de la an la an. Spre exemplu, preţul la pâine a cres­cut cu 0,29% în ianuarie şi cu 0,64% în... citeste mai mult

