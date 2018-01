Carnea de pui vanduta pe rafturile supermarketurilor este plina de bacterii ce rezista aproape oricarui antibiotic. Asta este descoperirea alarmanta pe care au facut-o autoritatile din Anglia! Peste 4 mii de probe de laborator, prelevate de la produsele din comert de catre inspectorii Ministerului Sanatatii, au scos la iveala aceasta situatie ingrijoratoare.

Iar Romania nu este deloc in fara pericolului. Anual aducem in tara zeci de mii de tone de carne, iar numai in anul 2017, peste 120 de mii de tone au fost importate si date spre consum pe piata autohtona, potrivit stirilekanald.ro.

