Carmen Harra: Urmatorul presedinte al Romaniei va fi o femeie!

Carmen Harra a prezis că, în viitor, România va avea o femeie președinte. In acelasi timp, clarvazatoare crede ca actualul sef al statului, Klaus Iohannis, va avea un an greu.



”Vom vedea femei în poziții de conducere în următorii opt ani, chiar și o femeie președinte. Nu va fi anul viitor, mai urmează. Persoana există, însă nu s-a afirmat încă în sfera politică. Vor fi foarte mute persoane noi și puternice, care vin cu un flux nou, ce va capta atenția lumii.”, a spus Harra.

Referindu-se la Klaus Iohannis, Hara a declarat, la Antena 3 că președintele nu va avea parte de un an foarte bun. ”Președintele Iohannis va fi foarte încolțiti din toate... citeste mai mult