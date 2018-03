Carmen Harra a dat in judecata Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, Politia Romana prin Ministerul Administratiei si Internelor, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, doi notari publici, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara si o banca din Bucuresti.

Este o adevarata ofensiva lansata de Carmen Harra in scandalul legat de vila care, sustine ea, i-a fost furata. Este vorba de un imobil situat pe Bulevardul Kogalniceanu din centrul Capitalei si pe care l-a recastigat dupa ani lungi de procese. Cu toate ca si-a recastigat casa de aproape 2 ani, Carmen Harra nu a intrat nici pana acum in posesia unei carti funciare care sa ateste ca bunul... citeste mai mult