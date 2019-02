„Carmen”, de Bizet, joi, la Filarmonica din Brașov

Concert extraordinar sub bagheta dirijorului coreean, Jin Baek: „Carmen”, de Bizet, joi, la Sala Patria

Braşovenii sunt aşteptaţi, joi seară (28 februarie 2019), de la ora 19,00, la Sala Patria, la un concert extraordinar ce se va desfășura sub bagheta dirijorul coreean, Jin Baek, iar invitat este pianistul francez Bertrand Giraud.

Agenda serii cuprinde: G. Bizet - Suita nr. 1 „Carmen”, Cl. Debussy - Fantezia pentru pian şi orchestră, C. Gounod - Muzica de balet „Faust” (selecţiuni) şi E. Lalo - Simfonia în sol minor.

