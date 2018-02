Carmen Dan va participa la dezbaterile cu tema "MAI - intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei" Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se va afla luni in plenul Camerei Deputatilor, unde va participa la dezbaterile politice cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei".

