Carmen Dan: Traficul si consumul de droguri reprezinta un risc in toata zona litoralului romanesc Carmen Dan a anuntat sambata, la Mamaia, ca in aceasta vara, in statiunile de pe litoral vor fi facute teste antidrog, ea precizand ca angajatii MAI vor actiona atat preventiv, cat si in interventii directe de combatere a consumului si traficului de droguri.

azi, 17:53 in Social