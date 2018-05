Carmen Dan: Sustin initiativa privind pedeapsa cu inchisoarea pentru cei ce refuza munca in folosul comunitatii Ministrul de Interne, Carmen Dan, informeaza ca, in calitate de parlamentar, sustine intititiva prin care se propune o pedeapsa de 2 ani de inchisoare in cazul persoanelor care refuza munca in folosul comunitatii.

