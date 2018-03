Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, joi, că încă nu a primit un răspuns la cererea adresată procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, privind încetarea detaşării a doi poliţişti judiciari de la DNA Ploieşti, astfel că a trimis DNA o nouă solicitare, scrie news.ro.

Întrebată de jurnalişti dacă a primit un răspuns de la procurorul şef al DNA, Carmen Dan a spus că nu şi că Ministerul Administraţiei şi Internelor a trimis o nouă adresă.

"Noi am revenit cu o altă adresă către DNA şi am solicitat ce am solicitat şi în prima. Nu ne-a răspuns. Aştept ca DNA să dea un răspuns instituţional, cum de altfel... citeste mai mult

