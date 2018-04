Carmen Dan: Presedintele a avut o suparare; bineinteles ca premierul nu trebuie sa demisioneze Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat sambata, la Mamaia, in cadrul unei vizite de lucru, ca premierul Viorica Dancila nu are niciun motiv sa-si depuna demisia, asa cum i-a solicitat presedintele Klaus Iohannis, avand in vedere ca "toata lumea a constatat ca domnul presedinte a avut o suparare".

