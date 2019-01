Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, că a observat "o insistenţă" a preşedintelui Klaus Iohannis în a "sabota" orice acţiune a Guvernului, punctând, în context, faptul că şeful statului nu a avut un dialog cu ea pe tema Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice înainte de a o ataca la CCR.

"Nu am avut ocazia să-i spun ceea ce gândesc, pentru că domnul Iohannis, până să atace la CCR pachetul pe autoritatea poliţistului, nu a avut interesul să-mi spună că are această intenţie sau că are anumite neclarităţi şi să putem avea un dialog pe