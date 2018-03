Carmen Dan, mesaj de Ziua Politiei: Felicit pe toti cei care pun sentimentul datoriei si legea mai presus de orice "Am convingerea ca atentia politistilor se va indrepta in continuare catre misiunile pe care le au si catre cei care vad in Politie institutia care ofera siguranta si incredere", sustine Carmen Dan intr-o postare pe Facebook, cu ocazia Zilei Politiei Romane.

