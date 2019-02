Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit, marți, într-o „Ediție specială”, despre bugetul pe 2019. Ministrul spune că preşedintele Klaus Iohannis are întotdeauna o atitudine combatantă atunci când vine vorba despre anumite bugete.

„Era şi o nevoie de a face acest pas şi de a obţine acel aviz al CSAT. Nu a fost o bătălie în CSAT, dar în mod evident, preşedintele Iohannis are întotdeauna o atitudine combatantă atunci când vine vorba de anumite bugete, nu de toate. E mult mai preocupat (Klaus Iohannis, n.r.) de bugetul unei structuri de informaţii, decât de bugetul ministerului. Eu, cel puţin, asta simt. Noi, în Guvern, când am discutat instituţional proiectele de buget, am spus în mod... citeste mai mult

acum 30 min. in Politica, Vizualizari: 18 , Sursa: Antena 3 in