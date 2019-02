Sebastian Ghiţă ar face bine să se întoarcă în ţară de vreme ce are atâtea lucruri de spus, e de părere ministrul Afacerilor Interne.

În acelaşi timp, Carmen Dan dă asigurări că va face publică orice informaţie legată de o eventuală întoarecere a omului de afaceri din Serbia.

”Ar fi mai bine să ne întrebăm când vine, nu când a plecat, eu zic să vină că are multe de spus. Așa am observat. Dacă vrea să mă informeze ca vine în țara, vă voi anunța”, a zis Carmen Dan.

