"Am mai avut discuţii cu colegul meu, ministru al Justiţiei. O să vedeţi că există o zonă susţinută şi sprijinită în plan parlamentar şi aflată sub coordonarea ministerului Justiţiei. În perioada următoare se va discuta în Parlament OUG 92/2017 privind salarizarea personalului bugetar din fonduri publice. Am avut discuţii cu preşedintele Camerei Deputaţilor pentru susţinerea unor amendamente. Considerăm oportum ca intervenţiile în zona salarizării MAI să vizeze introducerea posibilităţii salarizării orelor suplimentare, pentru poliţişti şi jandarmi. Deficitul de personal cu care ne confruntăm este de aproape 24.000 de angajaţi", a declarat,... citeste mai mult

ieri, 18:59 in Social, Vizualizari: 44 , Sursa: Mediafax in