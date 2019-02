Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la o emisiune televizată, că doreşte finalizarea dosarului violenţelor din 10 august 2018, că a pus la dispoziţia procurorilor acte şi poliţişti cu care aceştia să lucreze şi că este la dispoziţia PÎCCJ în cazul în care va fi citată pentru audieri.

