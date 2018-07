La inceputul lunii, sotul ministrului Carmen Dan a fost gasit fara viata, in casa, în acest caz fiind deschis dosar penal pentru moarte suspecta.

Ministrul de Interne a vorbit pentru prima oară despre acest trist eveniment din viața sa.

Carmen Dan a mărturisit ca singurul lucru pentru care a rezistat acuzatiilor aduse in urma decesului sotului sau a fost copilul. Fiul ei i-a dat puterea sa mearga mai departe desi au fost momente in care s-a revoltat.

”Mi-e greu sa vorbesc. Face parte din acea pauza pe care mi-am construit-o pentru a nu ma lasa intimidata si pentru... citeste mai mult

