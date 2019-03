Carmen Avram a vorbit, în emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3, despre decizia de a intra în politică și motivul pentru care a ales această cale. Jurnalista se află pe locul doi pe lista PSD a alegerilor europarlamentare 2019.

"A fost foarte greu să iau această decizie pentru relaţia care s-a creat între oamenii care conduc şi formează instituţia şi mine, pentru toată susţinerea de care am beneficiat în aceşti ani. A fost greu pentru echipa în care am lucrat şi, ca să îmi fie şi mai greu, îţi spun în premieră, că peste iarnă am avut o problemă personală care m-a împiedicat să ies din casă o lună - două. În perioada aia, colegii mei au preluat absolut tot ce trebuia făcut... citeste mai mult