Revenim la comunism sau, de fapt, niciodata nu am iesit din comunism? Se pare ca avem de-a face cu o dictatura mascat de chipuri umane. O pesedista din Braila, cu rang de secretar de stat, a afirmat la alegerile filialei judetene a PSD Braila ca intreaga Romanie ar trebui sa devina PSD-ista. Nu ar fi oare un dezastru pentru democratie si, in general, pentru o tara membra a UE, cum este Romania, ca “toate alegerile” sa fie castigate de acelasi partid, in cazul de fata PSD.

Duminica, 17 martie 2019, cu ocazia alegerilor in cadrul filialei judetene a PSD Braila, Carmina Dragomir Balanica a insistat sa

