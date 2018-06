"Oricine va cere companiei Nissan, Mitsubishi să devină o filială deţinută integral de Renault, are şanse zero să obţină rezultatul", a declarat Ghosn acţionarilor Mitsubishi Motors la întâlnirea anuală de la Tokyo. "Nu credem că societăţile în care aveţi o companie care domină celelalte sunt durabile. Nu funcţionează", a adăugat acesta, citat de mainichi.jp. Sub o alianţă de capital formată în 1999, Renault deţine o participaţie de 43% la Nissan, în timp ce producătorul auto japonez deţine 15% din Renault. În 2016, Nissan a achiziţionat o participaţie de 34% în Mitsubishi, formând o alianţă triplă. Ghosn,... citeste mai mult