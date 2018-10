La un an după ce a organizat un referendum privind independenţa Cataloniei, fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a lansat un nou partid sâmbătă, ca parte a eforturilor de a mobiliza separatiştii din Belgia, scrie The Guardian.

Noua grupare, denumită Crida Nacional (Chemarea Naţională), a organizat un congres de înfiinţare sâmbătă seara, marcând aniversarea unui an de la organizarea referendumului pentru independenţa Cataloniei, însă nu a reuşit să atragă susţinere importantă, unii dintre... citeste mai mult

