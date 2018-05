O interpretare uluitoare de pe scena ”The Four – Cei 4” l-a cucerit pe juratul Carla’s Dreams, care s-a văzut însă nevoit să recunoască faptul că el nu ar fi avut curajul să abordeze o asemenea melodie.

Interpretarea cunoscutei piese ”Get on up” a lui James Brown l-a făcut pe juratul ”The Four – Cei 4” să aplaude îndelung momentul, apreciind că aceasta este o piesă extrem de solicitantă. ”Pentru curajul de a te băga într-o piesă care în toate filmele e asociată cu o energie atât de... beată, aplauze! Habar nu aveți cât e de grea piesa aceasta! Eu nu aș... citeste mai mult