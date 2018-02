Ne aducem aminte de complicitatea intelectuală a Occidentului şi de lipsa de sensibilitate în faţa dovezilor cum o ideologie doar aparent generoasă, aplicată, capătă chip de monstru. Să nu ne facem iluzii! Suntem în continuare, după aproape trei decenii de la implozia sistemului totalitar în Europa de Est, într-un război cultural. Nu mă feresc să folosesc acest termen. Sigur, am putea s-o numim dezbatere, doar că pe marginea mormintelor politeţea faţă de asasini este ultima virtute care se cere exersată.

Un om tânăr de azi trebuie să ştie, în raportarea la regimul din care abia am ieşit, că 30 de ani nu reprezintă o... citeste mai mult

