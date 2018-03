Care vor fi cele mai puternice ARMATE ale viitorului!

In 2030, Statele Unite, Rusia, Franta, India si China vor dispune de cele mai puternice armate terestre din lume, sustine expertul militar Robert Farley in paginile publicatiei americane The National Interest.



In opinia analistului, si peste 12 ani US Army va continua sa reprezinte "standardul de aur", ramanand cea mai puternica forta militara a lumii. De la incheierea razboiului rece, Pentagonul a acumulat suficienta experienta de lupta in operatiuni militare, precum cele din Irak si Afganistan.

In plus, americanii se bucura de un buget al apararii urias comparativ cu alte state, dispunand, totodata, de cel mai mare parc de aparate fara pilot care permit strangerea... citeste mai mult

acum 52 min. in IT&C, Vizualizari: 93 , Sursa: Jurnalul National in