Care sunt zonele cel mai bune unde sa cumperi un apartament ?

Atunci cand aleg un aprtament, oamenii sunt foarte atenti la zona in care acesta se afla, fiind dispusi sa cheltuiasca chiar mai mult, daca in apropierea viitoarei locuinte se afla o staie de metrou, un mall sau un hypermarket. De aceea, daca un strain va intreba pe oricine, where is the best bucharest apartments, oamenii, invariabil, vor raspunde ca acolo unde exista mai multe facilitati. Nu ne indoim ca multi vor raspunde ca in aceasta categorie se afla zona de nord a Capitalei, o zona care s-a dezvoltat extrem de mult si unde... citeste mai mult

acum 51 min. in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: A1 in