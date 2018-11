Singapore, Japonia şi Spania sunt cele trei ţări ai căror locuitori au cea mai mare speranţă de a trăi mai mulţi ani în condiţii de sănătate, potrivit unui raport publicat joi de revista The Lancet şi citat de EFE.

Speranţa unei vieţi sănătoase este de 74,2 ani în Singapore; de 73,1 ani în Japonia şi 72,1 ani în Spania, potrivit acestui studiu realizat de The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universitatea din Washington.

La polul opus, ţările cu cea mai mică speranţă de viaţă sănătoasă sunt Republica Centrafricană (44,8 ani), Lesoto (47 ani) şi Sudanul de Sud (50,6 ani).

Raportul Global Burden Desease (GBD) al centrului american... citeste mai mult