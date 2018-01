Imprumuturile cu dobanda fixa ar putea fi o solutie, dar numai daca stiti cum sa comparati avantajele si dezavantajele in functie de veniturile dumneavoastra. Specialistii ne invata ce trebuie sa facem ca sa alegem produsul potrivit de creditare.

Creditul in moneda in care iei salariul te protejeaza de cresterea cursului. Sa ne gandim si la problema ROBOR, un indicator cu mari fluctuatii in ultima vreme. O solutie poate fi un credit cu dobanda fixa, notează stirilekanald.ro.

