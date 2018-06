Care sunt lucrurile de care trebuie sa tii cont in alegerea husei pentru telefon?

Desi majoritatea persoanelor considera ca alegerea unei huse pentru smartphone este foarte usor de facut, in realitate, daca iti doresti ca sistemul de protectie de acest tip sa functioneze cat mai eficient, decizia cu privire la modelul de husa ales trebuie luata in serios.

Nimeni nu poate contesta importanta pe care o au accesoriile pentru mobil cu rol de protectie, mai ales in prezent, cand mobilele de ultima generatie au ajuns la performantele unui calculator clasic. Acest lucru inseamna ca pretul device-urilor este destul de piperat si ca orice... citeste mai mult