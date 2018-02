Care sunt cele trei obiective pe care le are Dragnea, la Congresul PSD

Reconfirmarea in functia de lider al PSD este esentiala pentru Liviu Dragnea inaintea deciziei Curtii Supreme in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Dragnea va fi audiat pe 21 martie de judecatori, iar o sentinta e asteptata la scurt timp dupa audiere, dat fiind ca au fost parcurse deja cele mai multe etape ale procesului. O eventuala sentinta de condamnare i-ar subrezi puternic pozitia in partid, asa ca o... citeste mai mult

