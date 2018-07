Care sunt cele mai valoroase 100 de companii din lume

Valoarea de piaţă a primelor 100 de companii la nivel global a crescut semnificativ în ultimul an cu aproximativ 2597 de miliarde de dolari, sau 15%, comparativ cu 31 martie 2017, reiese din datele studiului PwC Global Top 100. Această creştere se adaugă celei de 12% înregistrată în 2017, iar capitalizarea bursieră continuă să crească anual, de la criza financiară globală.

48% din creşterea ultimului an a fost asigurată de companiile americane, pe fondul unor condiţii economice solide şi bazată pe poziţia dominantă pe care o au în sectorul tehnologic. Europa înregistrează o creştere a capitalizării bursiere pentru al doilea an la rând,