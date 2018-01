Consumul ocazional și moderat de alcool nu reprezintă un pericol pentru sănătate, însă trebuie să fim atenți și la băuturile alcoolice, întrucât unele sunt mai sănătoase decât altele.

Vinul sec - conține mai puțin zahăr chiar și decât o bere. Ideal ar fi să alegi vin roșu, întrucât acesta conține antioxidanți din belșug. Și vinul alb sec are mai puțin alcool decât cel roșu, de aceea are mai puține calorii, potrivit doc.ro.

Șampania - este un vin spumant obținut din struguri albi și poate avea mai puține calorii decât un pahar cu vin alb sau o bere.

Votca cu apă minerală - nu conține zahăr, ceea ce înseamnă că are și o cantitate mai mică de... citeste mai mult