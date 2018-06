BRD, OMV Petrom şi Nuclearelectrica - care este la egalitate cu Banca Transilvania, sunt cele mai subevaluate acţiuni din indicele principal BET prin prisma multiplului de piaţă PER în contextul în care toate au trecut deja prin corecţiile ex-dividend.

BRD afişează un nivel al PER de 6,5, fiind cea mai ieftină acţiune din cele care intră în structura indicelui BET, potrivit calculelor BT Capital Partners. Spre comparaţie, acţiunile Băncii Transilvania au un PER de 7,4. Fondul Proprietatea nu a fost inclus în analiza ZF din motive de comparabilitate.

PER este cel mai des utilizat multiplu de evaluare a companiilor... citeste mai mult