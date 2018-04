Romgaz Mediaş, OMV Petrom şi Nuclearelectrica se tranzacţionează la cele mai scăzute niveluri ale indicatorului PER raportate la rezultatele financiare obţinute pe 2017, în timp ce la polul opus se găsesc Electrica (un nivel al PER de 22,5) şi Transelectrica (65), potrivit calculelor companiei de brokeraj Prime Transaction.

Romgaz, cel mai mare furnizor şi principalul producător de gaze naturale din România, este cea mai subevaluată acţiune de energie de la bursă, cu un PER de 7,67 în contextul în care compania a raportat pentru 2017 un rezultat istoric, ceea ce a crescut şi preţul acţiunilor de la începutul anului...