Romania se afla pe locul 68 in clasamentul celor mai bogate tari din lume, cu un PIB per capita de 12.131 dolari. Daca ne raportam la Uniunea Europeana, putem spune ca bulgarii stau un pic mai prost decat noi, cu un PIB per capita de 12.067 dolari....

Manager, 19 Iunie 2011