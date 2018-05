Care sunt cei mai importanti factori de risc in declansarea astmului ce pot fi controlati Anul acesta, in luna mai, specialistii din toata lumea marcheaza a 20-a editie a Zilei Internationale de Lupta Impotriva Astmului. Sub titulatura „Niciodata prea devreme, niciodata prea tarziu. Orice moment este potrivit pentru abordarea bolilor cailor respiratorii”, Societatea Romana de Pneumologie (SRP) desfasoara in perioada 4-13 mai actiuni de informare si educatie medicala. In zilele 12-13 mai, in Parcul Tineretului din Bucuresti, au loc testari gratuite pentru depistarea afectiunilor respiratorii (spirometrii).

