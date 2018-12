Luni, 1 Mai, sarbatorim Ziua Muncii si angajatii romani au liber de la stat, astfel ca se pot bucura de un weekend prelungit. In cazul in care nu ati plecat intr-o mini-vacanta, atunci puteti sa faceti cumparaturi in mall-uri sau in supermarketuri....

Evenimentul, 30 Aprilie 2017