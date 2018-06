Care este principala cauza a intrarii unei companii in insolventa? Potrivit unui studiu realizat de Casa de Insolventa Transilvania, principala cauza o constituie supraindatorarea, adica apelarea neinspirata la credite bancare consistente, intr-o maniera care duce la cresterea gradului de risc si la dificultati ulterioare in achitarea ratelor.

Ce trebuie sa stiti despre supraindatorare?

1. Gradul de indatorare este un raport intre datoriile totale si capitalul propriu. Cu cat valoarea acestui indicator este mai mare, cu atat inseamna ca firma depinde mai mult de imprumuturile sau de datoriile angajate.

