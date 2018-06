Merele pot fi socotite un simbol al sănătăţii şi vitaminelor. Nu degeaba spun englezii “One apple a day keeps the doctor away” (Un măr pe zi ţine medicul departe). Un măr de dimensiuni medii are aproximativ 180 g şi conţine 94.6 kcal, cu 25 g...

Antena 3, 12 Iunie 2018