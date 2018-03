În studiul publicat în Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, mai mult de 60% dintre respondenţi au ales raportul 1:1 între buza superioară şi cea inferioară ca forma cea mai atractivă, scrie The Independent.

Astfel de buze are actriţa americană Scarlett Johansson (33 de ani).

Locul doi a fost forma cu buza inferioară mai mare, cum sunt cele ale modelului Kylie Jenner (20 de ani).

Cu toate acestea, cercetătorul Paul Heidekrueger a adăugat că, la fel ca toate tendinţele estetice, preferinţele pot fi modificate.

Kylie Jenner

De fapt, potrivit cercetărilor realizate de dr. Julian De Silva, profesor de chirurgie facială de la Harley... citeste mai mult

ieri, 19:23 in Life, Vizualizari: 40 , Sursa: Adevarul in